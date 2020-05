Kochen mit Jörg Ilzhöfer Spargelsalat mit Zwirbelbrot

Einkaufsliste:

Zwirbelbrot:

1 kg Mehl (Typ 405)

600-650 ml Wasser, lauwarm

½ Würfel Hefe

¼ TL Salz

1 Prise Zucker

doppelgriffiges Mehl für die Arbeitsfläche

Wenn gewünscht: als Verfeinerungen etwas angeschwitzte Zwiebel, ausgelassene Speckwürfel, Thymian, Rosmarin oder frische Kräuter

Zubereitung:

Jetzt einen Teil des Dressings in eine Schüssel geben und mit dem Blattsalat anmachen. In das restliche Dressing den noch warmen Spargel geben. Mit den Gewürzen, der Zitronenschale, den Petersilienblättern, Salz, Pfeffer, Zucker und der Worcestersoße abschmecken. Im Dressing für etwa 5 bis 8 Minuten ziehen lassen.

Blattsalate waschen. Weißen Spargel schälen, die Stangen dritteln und diese Stücke wiederum der Länge nach halbieren. Der grüne Spargel wird vom unteren, meist holzigen Teil befreit (abschneiden) und der obere Teil im Anschluss nicht geschält. Geben Sie den weißen Spargel nun in kochendes Salzwasser und nach 3 Minuten auch den grünen Spargel hinzu. Nun noch für zirka 8 Minuten leicht köcheln lassen. In einer Pfanne etwas Öl oder Butter schmelzen und erwärmen, die Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Verrühren Sie die Öle, die Essige und die Brühe zu einem gleichmäßigen Salatdressing. Die angeschwitzten Zwiebelwürfel und die halbierten Kirschtomaten dazugeben. Den weißen und grünen Spargel aus dem Wasser nehmen.

Zubereitungsvarianten:

Zwirbelbrot:

Das Mehl in eine Schüssel geben, ebenso die zerbröselte Hefe, Salz, Zucker und das lauwarme Wasser.

Mit einer Küchenmaschine zu einem gleichmäßigen und glatten Teig kneten.

Schauen Sie nach zirka 4 Minuten, ob sich der Teig vom Schüsselrand löst. Wenn nicht, noch ein wenig Wasser zugeben.

Insgesamt sollte der Teig mindestens 8 Minuten geknetet werden.

Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einer Kugel formen und in einer Schüssel, abgedeckt, bei Zimmertemperatur, etwa 50 Minuten gehen lassen. Der Teig sollte sich maximal um die Hälfte verdoppeln.

Den Backofen auf 240°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig nochmals mit den Händen kneten. Jetzt auch mögliche Zutaten wie Kräuter, Käse oder Speck zugeben und unterarbeiten.

Drei oder vier Portionen aus dem Teig machen, zu gleichmäßigen Strängen auf dem Backbrett ausarbeiten. Leicht mit dem doppelgriffigen Mehl bestäuben. Jetzt die Stränge in sich drehen, also "zwirbeln". Dazu nimmt man den Teigstrang in beide Hände und dreht von den Enden aus gegeneinander. Auf ein Backpapier legen und im Backofen auf einem Blech im unteren Drittel für etwa 15 bis 20 Minuten goldgelb backen. Auf einem Gitter auskühlen lassen.

Varianten: mit Käse, Speck, Kräutern, getrockneten Tomaten oder Oliven; mit grobem Salz oder Kümmel bestreuen.