Kochen mit Jörg Ilzhöfer Sauce Hollandaise

Das Wasser für das Wasserbad zum Kochen bringen. Die Eigelbe in einen Schlagkessel geben und über dem Wasserbad mit der Reduktion gut und kräftig aufschlagen. Dieser Vorgang kann bis zu 8 Minuten dauern. Die Masse muss hell und cremig sein. Achtung: Sie darf nicht am Boden ansetzen, sonst stockt das Eigelb. Den Schlagkessel vom Wasser nehmen und jetzt die geklärte und handwarme Butter (Butterschmalz) zuerst tropfenweise und dann in einem dünnen Strahl portionsweise und sorgfältig einarbeiten. Immer nur so viel Fett dazugeben, bis es gut in der Eimasse eingearbeitet ist. So verfahren, bis die Masse eine dickflüssige Konsistenz angenommen hat. Dann ist sie "gesättigt".

Tipp 1: Wer es machen will, wie die Profis, der versucht beim Aufschlagen im Wasserbad eine Acht mit dem Schneebesen zu formen. Mit dieser Bewegung wird soviel Luft wie irgend möglich in die Masse geschlagen. Außerdem bewegt der Schneebesen die Masse dabei optimal im Wasserdampfbad, so dass sie an keiner Stelle zu warm werden kann und die Gefahr besteht, dass sie zu stocken beginnt.



Tipp 2: Für das Wasserbad nicht mehr als einen Zentimeter Wasser in den Topf geben und nicht kochen, sondern simmern lassen. Der Schlagkessel soll das Wasser nicht berühren, sondern nur im Dampf hängen.



Tipp 3: Klemmen Sie zwischen Schlagkessel und Kochtopf einen Löffelstiel. So kann der Wasserdampf bei starkem Druck unter dem Kessel gezielt an dieser Stelle entweichen. Ansonsten riskieren sie Verbrennungen, wenn Ihnen der heiße Dampf zum Beispiel ins Gesicht steigt.