Kochen mit Jörg Ilzhöfer Reibekuchen aus frisch geriebenen Kartoffeln

Die Masse nun für ca. 5 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit Butterschmalz in einer Pfanne gut erhitzen. Sparen Sie nicht am Fett in der Pfanne, auch Reibekuchen sollten schwimmen! Aus der Masse ca. 2 EL große Portionen herausnehmen, in die heiße Pfanne geben und mit dem Löffel zu flachen Plätzchen drücken. Auf beiden Seiten goldgelb anbraten. Die restliche Masse jeweils wieder portionsweise in der Pfanne ausbacken. Die knusprig ausgebackenen Reibekuchen auf ein Küchentuch geben, kurz abtropfen lassen. Den Reibekuchen noch heiß servieren.