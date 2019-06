Kochen mit Jörg Ilzhöfer One Pot Pasta

"One Pot Pasta" - die Idee zu diesem Rezept hatte eine amerikanische TV-Köchin. Wir kochen die "Alles-in-einem-Topf-Nudel" mit frischem Spinat, Zuckerschoten, Sommertomaten Lachshappen. Der Unterschied zum Eintopf? Zum Eintopf braucht man mehr als einen Topf, da die unterschiedlichen Zutaten in unterschiedlichen Töpfen geschmort, angebraten etc. werden. Erst zum Schluss kommt alles zusammen in einen Topf. Bei der "Alles-in-einem-Topf-Nudel" kommt wirklich alles zusammen in ein und denselben Topf!