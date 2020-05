Kochen mit Jörg Ilzhöfer Leipziger Allerlei

Geben Sie die Morcheln in warmes Wasser und weichen Sie diese darin auf. Nach ca. 20 Minuten das Wasser wechseln. Diesen Vorgang insgesamt drei Mal wiederholen. Morcheln danach gut ausdrücken und in kleine Stücke schneiden.

In der Zwischenzeit die Kohlrabis schälen, halbieren und in feinere Scheiben schneiden.

Den Blumenkohl in kleine Röschen teilen.

Den weißen Spargel schälen. Holzige Enden abschneiden, dann die Stangen der Länge nach halbieren und in ca. 6 cm große Stücke schneiden.