Kochen mit Jörg Ilzhöfer Grünkohleintopf mit Kassler

Die in Würfel geschnittenen Zwiebeln in der Butter glasig schwitzen. Die Grünkohlstreifen dazugeben und ebenfalls für ca. 5 Minuten mit anschwitzen. Mit einem Liter der Brühe aufgießen und für 15-20 Minuten garen lassen.

Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden, Äpfel ungeschält in kleine Würfel schneiden. Den Speck würfeln. Alles zusammen jetzt in die Brühe geben und mit Honig und Senf würzen. Eventuell mit etwas Brühe nachgießen, so dass alle Zutaten bedeckt sind.