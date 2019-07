Kochen mit Jörg Ilzhöfer Getrocknete Tomaten mit gebratenem Fisch

Olivenöl auf ein tieferes Backblech geben und die Kräuterzweige sowie die zerdrückten Knoblauchzehen in das Öl legen. Die Kirschtomaten halbieren und mit der Schnittfläche nach oben ebenfalls auf dem Blech verteilen. Mit Salz, Pfeffer und einem halben Teelöffel Puderzucker bestäuben. Bei 80 Grad Umluft für vier bis fünf Stunden in den vorgeheizten Ofen geben. Alle 30 Minuten kurz den Ofen öffnen, damit die heiße, feuchte Luft entweichen kann. Nach dieser Zeit nehmen Sie das Blech aus dem Ofen.

Die Tomaten entweder gleich verwenden oder in einem gut geschlossenen Behältnis im Kühlschrank lagern. Geben Sie alles in das Behältnis zu den Tomaten dazu, das Öl, die Kräuter, Knoblauch, etc.

Tipp: Kochen Sie auf Vorrat – bei fünf Stunden Zeitaufwand rentiert sich eine Portion Tomaten kaum. Also machen Sie so viel Sie wollen. Verschlossen und im Olivenöl gelagert, sind die Tomaten im Kühlschrank mehrere Monate haltbar.

In der Zwischenzeit einen Teelöffel Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen, die Filets in doppelgriffigem Mehl wenden. Wieder gut "abklopfen". Butterschmalz in der Pfanne sehr heiß werden lassen.