Kochen mit Jörg Ilzhöfer Fischstäbchen mit Remoulade

Zubereitung:

Die Fischstäbchen:

Backofen auf 160 Grad vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.

Den grätenfreien Fisch in zirka 8 bis 10 Zentimeter große Stücke teilen, daraus wiederum etwa zwei Zentimeter dicke Sticks schneiden. Diese "Stäbchen" leicht salzen und pfeffern.



Dann eine sogenannte "Panierstraße" aufbauen, das heißt in einen Teller kommt das Mehl, in einen zweiten die leicht angeschlagenen Eier und in den dritten Teller die Semmelbrösel. Die Semmelbrösel mit einer kleinen Menge der frischen Kräuter oder etwas Kräutersalz verfeinern.

Tipp: Eier mit etwas Salz, Pfeffer und der Zitronenschale verfeinern.

Die Semmelbrösel sollten grob und splittrig, keinesfalls zu fein sein. Das erreicht man am besten, wenn man die Brösel auf der Küchenreibe herstellt, die Küchenmaschine ist dafür absolut ungeeignet. Auch Paniermehl vom Bäcker hat normalerweise die erforderliche Konsistenz.

Nun die Fischstäbchen nacheinander in Mehl, Eiern und Semmelbröseln wenden. Die Panade bleibt gut an den Stäbchen haften, nicht festdrücken!



Butterschmalz in der Pfanne erhitzen. Die Fischstäbchen schwimmend darin goldgelb ausbacken, dann kurz auf ein Küchenpapier geben und abtupfen. Anschließend die Fischstäbchen auf das vorbereitete Blech legen und etwa 10 bis 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen geben.

Achtung: In der Pfanne wird nur die "Farbe" gemacht, das Garen geschieht im Backofen!

Fischstäbchen dann aus dem Ofen nehmen, eventuell nochmals kurz auf ein Küchenpapier legen, so wird die Kruste schön knackig. Dann mit der vorgeschlagenen Remoulade servieren.

Ilzhöfers Spezial-Remoulade

Eier mit Senf und Öl in ein schmales, hohes und durchsichtiges Gefäß geben. Mixstab einführen, die Rührscheibe oder das Messer muss ganz am Boden sein, erst dann das Gerät auf der höchsten Stufe einschalten.

Zunächst den Mixstab nicht bewegen! Erst wenn sich die Zutaten am Gefäßboden auf eine Höhe von etwa 1 bis 2 Zentimeter zu einer hellen und cremigen Masse vermengen, den Stab sehr langsam nach oben ziehen und so das Öl (auch das an der Gefäßwand!) gründlich einarbeiten.

Tipp: Wenn Sie mit dem Mixstab oben am Gefäß angekommen sind, müsste die Masse eine homogene und gleichmäßig cremige Konsistenz haben.

Dann alles in eine Schüssel umfüllen und mit Ei, Kapern, Sardellen und Gurkenwürfelchen anreichern. Knoblauchzehe gehackt oder durchgepresst zugeben. Remoulade mit den restlichen Zutaten abschmecken und mit Petersilie garnieren.