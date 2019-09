Kochen mit Jörg Ilzhöfer Die schwäbische Minestrone

Karotten, Sellerieknolle und Zwiebel in kleine Würfel schneiden, die Butter in einem Topf schmelzen und darin die Würfel anschwitzen. Dann füllen Sie mit der selbstgemachten Brühe auf (das Rezept dazu finden Sie hier ).

Die Keniabohnen säubern, halbieren und dazugeben. Ebenso den in kleine Stücke geschnittenen Staudensellerie.

Eine Tasse mit Tomatenwürfeln aus der Dose sowie die weißen Bohnen zugeben und ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen.

Die Zucchini der Länge nach halbieren, in feine Scheiben schneiden und gemeinsam mit dem in feine Ringe geschnittenen Frühlingslauch zugeben. Den geschälten Knoblauch in ein Teeei oder ein Gemüse-Mulltuch geben und mit der Parmesanrinde für ca. 5 Minuten in die Brühe geben. Fast köchelnd weiterziehen lassen. Dann den Knoblauch und Parmesan wieder rausholen. Parmesan in mundgerechte Stücke schneiden.