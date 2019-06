Käsekuchen mit Himbeeren

Bei diesem Kuchen ist nicht alles Käse! Ganz im Gegenteil: Der Käsekuchen von Joachim Feinauer sieht fescher aus als die bekannte Version und hat auch sehr viel mehr Geschmack. Möglich macht das eine Himbeerauflage. In der Füllung verarbeitet der SWR4 Backexperte Mascarpone, Joghurt und Sauerrahm. So wird der Kuchenklassiker in jeder Hinsicht das Highlight Ihrer sommerlichen Kaffeetafel.