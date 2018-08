Pilze in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein würfeln.

Zwiebeln, Knoblauch, Speckwürfel und Pilze in einer Pfanne ca. 4 - 5 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Salzen, pfeffern.

Schneiden Sie die Brötchen in ca. 4mm dicke Scheiben.

Den Boden der Form jeweils mit einer Brotscheibe auslegen. Nun etwas von der Pilz-/Schinkenfüllung draufgeben, sowie etwas von dem in dünnen Scheiben geschnittenen, jungen Lauch.

Diese Mischung nun mit einer kleinen Schöpfkelle langsam und vorsichtig in die gefüllten Förmchen geben. Immer so arbeiten, dass sich die Brötchenschichten auch gut und gleichmäßig vollsaugen.



Final nun vorsichtig als Haube die Semmelbröselstreusel mit dem Thymian darauf geben und für ca. 15 – 20 Minuten in den auf 160 °C vorgeheizten Backofen geben.