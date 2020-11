per Mail teilen

Nicht nur ein leckerer Vortisch, die Pastete im Weckglas eignet sich auch ideal als Mitbringsel oder Weihnachtsgeschenk. Das Rezept ist leicht zubereitet, die Zutaten sind raffiniert.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

250 g Geflügel- / Hühnerleber

500 g Schweinehackfleisch

150 g Bauchspeck in kleine Würfel geschnitten

1 Zwiebel (mittelgroß), geschält in kleine Würfel geschnitten

1 EL Salz, grob

1 - 2 Knoblauchzehen, geschält

½ TL Pfefferkörner, schwarz

½ TL Koriandersaat

1 Stück Ingwer

2 Eier

120 ml Sahne

6 cl Cognac

100 g Pistazienkerne oder Walnusskerne (gehackt)

400 g Frühstücksbacon in Scheiben

1 Prise Zucker

Backofen auf 150°C Umluft vorheizen

als Form vier bis fünf Weckgläser mit 290 ml

Ein tiefes Backofenblech zu ¾ mit Wasser füllen. Dieses auf die mittlere Schiene in den Backofen stellen. Vorheizen auf 150 Grad Umluft.

Die Leber unter fließendem, kaltem Wasser säubern und evtl. von Blutgerinseln befreien. Mit einem Küchentuch trocken tupfen.

In einer Küchenmaschine die Hühnerleber gemeinsam mit der Zwiebel, Salz, Knoblauch, Pfefferkörnern, Koriander, Zucker, Eiern, Sahne und Cognac pürieren. Diese Masse nun in eine Schüssel geben und mit der Sahne und dem Cognac verrühren. Jetzt das Hackfleisch, die Pistazien (oder die grob gehackten Nüsse) zugeben, ebenso die Speckwürfel. Alles am besten mit den Händen gut vermengen.

Nun die Weckgläser sauber mit den Baconscheiben auslegen, dabei oben am Rand etwas überlappen lassen.

Die Pâtémasse noch einmal abschmecken und nun sauber in die ausgelegten Gläser füllen. Das gefüllte Glas kurz auf einem Holzbrett oder der Hand "aufschlagen", damit die Masse sich gut setzen kann und später keine Luftlöcher in der Pâté sind.

Jetzt die überstehenden Enden der Speckscheiben über der Masse zusammenklappen, so dass die Masse vom Speck bedeckt ist. Wer mag, legt jetzt noch eine Speckscheibe oben auf. Die Gläschen in das mittlerweile heiße Wasserbad in den Ofen stellen.

Wichtig

Die Gläschen müssen jetzt noch einmal beschwert werden. Dazu ein Backblech auf die Gläschen legen. Und nochmals mit einem Gegenstand (z.B. einer Schüssel) beschweren.

Nach ca. 1 bis 1 ¼ Stunden können die Gläser aus dem Ofen entnommen werden. Abkühlen lassen. Danach am besten nochmals für 12 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Anrichten

Den Rand des Weckglases mit einem scharfen Messer etwas lösen. Jetzt die Pâté stürzen. Der Länge nach halbieren.

Garniervorschlag:

Mit Salat, Preiselbeeren oder Feigen und frisch gebackenem Brot servieren – sehr lecker!

Herbstliche Pastete

