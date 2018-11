Hefekuchen mit Spekulatiusfüllung

Hefeteig: Zunächst einen sogenannten „Vorteig“ machen: Hefe in eine Schüssel bröseln, mit einer Prise Zucker und dem Wasser auflösen. Eine Handvoll Mehl zugeben, alles zu einem klümpchenfreien Brei rühren. Abgedeckt an einen warmen Platz stellen, bis dieser Hefebrei Bläschen wirft.

Mein Spezialtipp: Wenig Zucker regt die Hefe an, zu viel davon bremst sie aus. Ähnlich ist es beim Fett, es verschließt die Hefezellen, sie können dann nicht arbeiten. Der Vorteig mit nur wenig Zucker und keinem Fett hält dagegen. Er aktiviert die Hefe so, dass sie später auch mit der Butter optimal zurechtkommt und ein schlierenfreier Teig entsteht.

Mein Spezialtipp: Das klappt gut mit der Küchenmaschine, ich empfehle aber, dass Sie den Teig dann auf der bemehlten Arbeitsfläche von Hand fertig kneten. So haben Sie das richtige „Fingerspitzengefühl“, will heißen: Der Teig ist perfekt, wenn er nicht mehr klebt und eine feine, glatte Oberfläche zeigt. Evtl. muss man dafür mit etwas Mehl, bzw. Wasser nachhelfen.

Nun den Teig von rechts und links zur Mitte einrollen, so entsteht quasi eine doppelte Teigrolle. Diese in die vorbereitete Kastenform legen und an einem warmen Platz so lange aufgehen lassen, bis die Form gut gefüllt ist.

Dann wie angegeben backen.