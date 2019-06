Gugelhupf mit Limoncello und Johannisbeeren

Omas Gugelhupf ist nicht von gestern! Joachim Feinauer füllt ihn mit Johannisbeeren, so zeigt sich der Kuchenklassiker zwar in alter Form, aber mit völlig neuem Geschmack. Zitronenlikör bringt den absoluten Frische-Kick und Granatapfelkerne ergänzen den fruchtigen Inhalt. Den verpackt der SWR4 Backexperte in einer leichten Kuchenmasse mit viel Olivenöl – da sage noch einer, so ein Gugelhupf sei „altbacken.“