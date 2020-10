Grünkohleintopf mit Kassler

Er ist in unseren Breiten immer noch ein Exot und dabei doch sooo gesund: der Grünkohl. SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer verarbeitet ihn zu einer delikaten Suppe. Mit und ohne Fleischeinlage ein herzhafter Genuss und eine gute Grundlage für die närrischen Tage!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

1 kg Grünkohl

300 g Zwiebeln, in Würfel geschnitten

750 g Kartoffeln, geschält in ca. 1 Zentimeter Würfel geschnitten

50 g Speckwürfel

1 EL Senf, grob

1 TL Honig

1 – 1 ½ l Brühe (Gemüse oder Rinderbrühe)

1 Apfel, ohne Kerngehäuse in Würfel geschnitten

2 Kassler-Koteletts

1 EL Butter

Salz, Pfeffer, Muskat

1 Msp. Zitronenabrieb

Waschen Sie den Grünkohl sauber ab und "schütteln" Sie ihn trocken. Dann in ca. 0,5 cm breite Streifen schneiden.

In kochendem Wasser blanchieren.

Die in Würfel geschnittenen Zwiebeln in der Butter glasig schwitzen. Die Grünkohlstreifen dazugeben und ebenfalls für ca. 5 Minuten mit anschwitzen.

Mit einem Liter der Brühe aufgießen und für 15-20 Minuten garen lassen.

Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden, Äpfel ungeschält in kleine Würfel schneiden. Den Speck würfeln. Alles zusammen jetzt in die Brühe geben und mit Honig und Senf würzen. Eventuell mit etwas Brühe nachgießen, so dass alle Zutaten bedeckt sind.

Jetzt die beiden Kassler-Koteletts oben drauflegen. Mit einem Deckel schließen und nochmals für ca. 15-20 Minuten garen.

Die heißen Koteletts dann wieder herausnehmen und warm stellen. Den Eintopf mit Salz, Pfeffer, etwas Muskat und der Zitronenschale abschmecken. Nochmals für 5 Minuten bei geschlossenem Deckel ziehen lassen.

Kassler-Koteletts portionsgerecht in Streifen klein schneiden.

Den Eintopf in Suppenteller geben und jeweils mit den Kasslerstreifen anrichten.

