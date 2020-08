Die gegebene Antwort ist

Stimmt nicht. Wenn ein Glas Milch vor einem Gewitter draußen steht und sauer wird, dann hat das mit dem Wetterphänomen Gewitter nur bedingt zu tun. Vor und während eines Gewitters ist die Luft im Sommer sowohl warm als auch sehr feucht. Dadurch vermehren sich die Milchsäurebakterien in der Milch sehr schnell. Bleibt sie offen stehen, kann sie bereits nach wenigen Stunden schlecht werden. Es liegt also weder an Druckunterschieden noch an elektrischen Impulsen, die ein Gewitter mit sich bringt. Es liegt an der Luftfeuchtigkeit und der Hitze, wenn die Milch verdirbt. Und schwül und heiß ist es im Sommer oft auch ohne Gewitter.