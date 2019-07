SWR4 Gartentipp Was tun gegen Läuse an Gartenpflanzen?

Der besondere Tipp:

Wer Nützlingen wir Florfliegen und Marienkäfern das Leben erleichtert, z.B. durch Rückzugsorte in Gartenhäusern, Schuppen oder Fahrradgaragen, der wird deutlich weniger Probleme mit Läusebefall an den Pflanzen haben. Eine Florfliege oder ein Marienkäfer vertilgt in seinem ganzen Leben bis zu 250 Blattläuse!!! Es lohnt sich also, sich um diese Nützlinge zu kümmern!