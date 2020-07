Manche Balkon- oder Gartenpflanzen kann man einfach vermehren - mit Stecklingen. Das ist nicht schwer, macht Spaß und schont den Geldbeutel. Gartenexperte Volker Kugel erklärt, wie es geht.

Aus eins macht viele: Durch die Stecklingsvermehrung können Pflanzen einfach und kostengünstig vervielfältigt werden. Pressestelle Marc Sansone/Blühendes Barock Ludwigsburg

Was ist ein Steckling?

Stecklinge sind festere Teilstücke von Pflanzen, die nach dem Abschneiden in einen Pflanzentopf mit Erde gesteckt werden. Im Idealfall bilden sie innerhalb weniger Wochen neue Wurzeln. Der schöne Effekt: Durch diese Stecklingsvermehrung entsteht eine identische neue Pflanze, die exakt die Eigenschaften der Mutterpflanze hat. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie Ihre Lieblings-Fuchsie vermehren, dann blüht die junge Pflanze ganz genau wie das ursprüngliche Exemplar.

Welche Pflanzen lassen sich optimal durch Stecklinge vermehren?

Bei den Kübelpflanzen lassen sich neben der Fuchsie auch Wandelröschen, Geranien und Enzianbäumchen gut mit Stecklingen vermehren.

auch und gut mit Stecklingen vermehren. Bei den Kräutern eignen sich Lavendel, Salbei und Rosmarin

und Bei den winterharten Sträuchern klappt es super beim Kirschlorbeer und Sommerflieder.

Wie funktioniert die Pflanzenvermehrung mit Stecklingen?

Nehmen wir als praktisches Beispiel den Sommerflieder: Schneiden Sie ein etwa 15 bis 20 Zentimeter langes Stück ab, das mindestens drei Blattpaare aufweist und gut ausgereift ist. Ausgereift heißt, es sollte schon leicht verholzt sein. Falls die Spitze des Triebes noch ganz weich und grün ist, schneiden Sie sie ab.

Die Blätter am unteren Ende des Stecklings müssen Sie vorsichtig wegzupfen, denn an diesen Stellen sitzen austriebsfähige Knospen! Wenn der Steckling in die Erde kommt, können sich an diesen Knospen neue Wurzeln bilden. Oberhalb der Erde sollten sich noch zwei weitere solide Blattpaare befinden. Aus den dort befindlichen, versteckt sitzenden Knospen wachsen später die neuen Triebe.

Halbierte Blätter, Plastiktüten und Halbschatten

Wenn die Pflanzen große Blätter haben, wie etwa der Sommerflieder oder der Kirschlorbeer, dann halbieren wir diese mit der Schere. Dadurch wird die Blattfläche verkleinert und die Verdunstung verringert.

Apropos Verdunstung: Ein Minigewächshaus oder eine aufgestülpte, abgeschnittene Wasserflasche aus Kunststoff schaffen Gewächshausatmosphäre und erleichtern die Wurzelbildung.

Die Töpfchen mit den Stecklingen sollten Sie auf jeden Fall in den Halbschatten stellen, keinesfalls in die volle Sonne!

Erste Triebe nach wenigen Wochen

Nach etwa vier bis fünf Wochen zeigen sich meistens die ersten kleinen Triebe. Das ist dann der Beweis, dass die Vermehrung erfolgreich gestartet ist.