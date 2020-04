Jedes Jahr rücken die Staudengärtner eine Pflanze ins Rampenlicht als "Staude des Jahres". Diesmal ist die Wahl nach langer Zeit wieder auf ein Ziergras gefallen. Die Rutenhirse – eine Wahl, über die sich unser SWR4-Gartenexperte Volker Kugel besonders freut.

Pflegeleicht und vielfältig

Die Rutenhirse, lat. Panicum ist eine tolle Pflanze, denn sie ist pflegeleicht. Für das Staudenbeet eignet sie sich zum Beispiel als ein unkompliziertes und langlebiges Ziergras

Außerdem ist sie sehr vielseitig. Es gibt kleine kompakte Sorten, die nur 50 bis 70 Zentimeter hoch werden, aber auch Sorten mit bis zu 1,80 Meter Höhe.

Praktisch ist, dass man die Rutenhirse im Garten in den unterschiedlichsten Formen einsetzen kann, das heißt entweder strukturgebend im Staudenbeet, als große Einzelpflanze oder sogar als Hecke.

Außerdem reicht das Farbspektrum des Laubes von grün bis rötlich. Es gibt sogar bläulich und silbern schimmernde Sorten.

Das sind Volker Kugels Lieblingssorten

Hänse Herms

Ein echter Sortenklassiker ist "Hänse Herms". Diese Rutenhirse wird 70 bis 100 Zentimeter hoch und eignet sich wunderbar als Solitärpflanze. Man kann ein einzelnes Exemplar wirkungsvoll als Blickfang einsetzen. Sie zeigt bereits ab Anfang September eine leuchtend rote Laubfärbung, die bis zu den ersten stärkeren Frösten anhält. Die bräunlichen Blütenschleier erscheinen im August oder September.

Heavy Metal

Einen völlig anderen Charakter hat die Sorte "Heavy Metal". Die wird ungefähr einen Meter hoch und hat tatsächlich eine metallisch-blaugrüne Färbung und dazu silberne Blütenschleier. Sie wächst ganz aufrecht und im Herbst verändert sich die Farbe nicht.

Northwind

In England hat Kugel die Sorte "Northwind" gesehen und sofort ins Herz geschlossen. Diese Sorte wird unglaubliche 1,80 Zentimeter hoch! Sie kann im Sommer sogar als Sichtschutzhecke dienen! Die Farbe der sehr schmalen Blätter ist blau-grün, die Blütenrispen, sind filigran, cremefarben und erscheinen von Juli bis September. Und zum Finale im Herbst gibt es noch eine goldgelbe Herbstfärbung. Da bleibt kein Wunsch offen!

Rutenhirsen lieben Sonne

Idealerweise wachsen alle Sorten der Rutenhirse in der vollen Sonne. Sie sind sehr hitzeverträglich und ertragen auch Trockenperioden ganz gut. Dieses Ziergras wird sich also in Zeiten des Klimawandels möglicherweise in Zukunft als Bereicherung des Gartens bewähren können.

An den Boden stellen die Rutenhirsen keine besonderen Ansprüche: Der kann sandig oder lehmig oder humos sein. Nur Staunässe und starke Verdichtungen mögen sie nicht!

Wie setzt man diese Gräser am besten ein

Alle Rutenhirsen bilden schöne Kontraste zu Blattpflanzen und Blütenstauden im gemischten Staudenbeet. Geeignete Pflanzpartner sind Schafgarbe, Buntwurzel, hoher Rittersporn oder Phlox. Die Rutenhirse bildet hier sozusagen die bewegte Kulisse für die Blütenstars.

