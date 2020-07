Lavendel ist für viele der Inbegriff für tolle Urlaubserinnerungen. Warum geht’s um "Englischen Lavendel"? Die Pflanze wächst doch in Südfrankreich, Italien oder Spanien.

Englische Lavendel zaubern Urlaubsstimmung Wenn Urlaub nicht möglich ist, sollte man sich das Urlaubsgefühl auf Balkon und Terrasse holen. Mit englischem Lavendel klappt das auf jeden Fall! Wir zeigen die schönsten Sorten.

Lavendel wird traditionell in Südfrankreich und Italien angebaut. Spannende Neuzüchtungen aber kommen schon seit Jahrzehnten aus England. Dort experimentieren die Züchter mit unterschiedlichen Wuchshöhen, Laub- und Blütenfarben. In Südengland, z.B. in der Grafschaft Kent herrschen ideale Bedingungen für den Lavendel, denn das mediterrane Gewächs mag es trocken und sonnig - und stellt an den Boden keinerlei Ansprüche. Der kann ruhig mager und etwas steinig sein.

Bei der Sorte "Hidcote Blue" handelt es sich um den Lavendel-Klassiker schlechthin. SWR

Lohnenswerte klassische und neue Lavendelsorten

Der Klassiker beim Englischen Lavendel ist die Sorte "Hidcote Blue". Sie wird etwa 50 cm hoch und wächst ziemlich kompakt . Das Laub ist silbergrau bis grünlich und die Blüten, die im Juli/August erscheinen sind von einem herrlichen Dunkelblau.

Die Sorte "Melissa Lilac" gehört zu den Frühblühern unter den Lavendeln. SWR

Eine tolle neue Sorte ist "Melissa Lilac". Sie wird mit 60 – 80 cm etwas höher, hat recht breite grau-grüne Blätter und bildet hellviolette Blütenähren, die wollig behaart sind. Diese Sorte blüht bereits ab Mitte Juni bis Ende Juli.

Der Lavendel "Arctic Snow" bezaubert durch weiße Blüten. SWR

Eine Besonderheit sind weiße Lavendel. Da ist mein Favorit die Sorte "Arctic Snow". Sie wächst langsam und wird nur 40 cm hoch, hat graugrünes Laub und ihre weißen Blüten bilden einen tollen Kontrast zu blaublühenden Pflanzen im Beet oder im Balkonkasten.

Wieviele Lavendel werden für eine größere Fläche benötigt?

Für einen Quadratmeter genügen etwa 9 – 10 Pflanzen im 13 cm großen Kulturtopf. Gepflanzt werden kann (außer im Winter) das ganze Jahr über. Apropos Winter: Die Englischen Lavendel überstehen auch die kalte Jahreszeit relativ problemlos.

Beim Lavendelschnitt sollten die Gärtner mutig sein. SWR

Wie und wann schneidet man am besten zurück?

Damit die Pflanzen kompakt im Wuchs bleiben, kürzt man am besten direkt nach der Blüte mutig ein. Das heißt, man lässt nur 2 – 3 cm vom Neuaustrieb dieses Jahres stehen und der Rest mit den abgeblühten Blütenähren wird abgeschnitten. In der Regel wird man nach etwa 5 Wochen mit einer zweiten Blüte belohnt.