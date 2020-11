per Mail teilen

Es ist eine schöne Tradition im November der Toten zu gedenken. Unser SWR4 Gartenexperte Volker Kugel stellt Ideen für hübsch bepflanzte Grabschalen vor.

Der November ist traditionell der Monat, in dem der verstorbenen Verwandten und Freunde besonders gedacht wird. Schön bepflanzte Gefäße können ein Grab geschmackvoll und dauerhaft verschönern. Eine solche Schale hat auf fast jedem Grab Platz, auch auf solchen, die eine pflegeleichte Dauerbepflanzung haben. SWR4-Gartenexperte Volker Kugel hat schöne Beispiele.

Dekorative Pflanzschalen - Darauf kommt es an

Ziel ist es, die Bepflanzung der Schale so zusammenzustellen, dass sie noch viele Wochen attraktiv aussieht und nicht oft gegossen werden muss. Es empfiehlt sich, eine solche Schale immer relativ dicht zu bepflanzen. So erzielt man sofort die gewünschte optische Wirkung, denn die Pflanzen wachsen jetzt ja praktisch kaum noch.

Welche Pflanzgefäße eignen sich?

Eine Pflanzschale für Gräber sollte mindestens 25 cm Durchmesser haben – eher mehr. Wenn sie kleiner ist, kann man eigentlich bloß eine Pflanze unterbringen. Um etwas Vielfalt zeigen zu können, sind die Maße 40x40 cm (viereckig) oder 40 cm (rund, im Durchmesser) ideal. Das Material sollte frost-tauglich und wetterfest sein, zum Beispiel frostfeste Keramik oder Kunststoff. Feinkeramik, die bei Minustemperaturen zerstört wird oder Körbe, die bei Nässe aufweichen, sind nicht geeignet. Gepflanzt wird in gute Blumenerde ohne zusätzlichen Dünger.

Pflanzbeispiel 1

weiß-rote Skimmie mit zwei Besenheiden in schneeweiß und einer immergrünen, kleinen Strauchveronika SWR

Hier wird eine weiß-rote Skimmie kombiniert mit zwei Besenheiden in schneeweiß. Abgerundet wird das Ensemble mit einer immergrünen, kleinen Strauchveronika.

Pflanzbeispiel 2

Weiße Christrose mit zwei roten Besenheiden und einem grünen Carex-Gras. SWR

Die zweite Schale zeigt als Leitpflanze eine weiße Christrose. Zwei rote Besenheiden und ein grünes Carex-Gras dazu ergeben den dezenten Farbkontrast.

Pflanzbeispiel 3

Kleine, frischgrüne Muschelzypresse mit einer weißen Fruchtskimmie und einer dunkelrosa Winterheide SWR

Hier ist eine kleine, frischgrüne Muschelzypresse die höchste Pflanze. Sie wird begleitet von einer weißen Fruchtskimmie und einer dunkelrosa Winterheide.

Wie lange halten solche Pflanzschalen?

Die ausgewählten Pflanzen in den drei Beispielen sind so robust, dass sie kurzfristig 5 bis 6 Grad minus aushalten. Nach den Erfahrungen mit den milden Wintern der letzten Jahre sollten sie bis Weihnachten durchhalten. Schwierig wird es, wenn die Schalen komplett einfrieren. Dann entstehen Trockenschäden an den Pflanzen, weil sie kein Wasser mehr aufnehmen können.

Apropos Wasser: Die vorgestellten Pflanzen sind so ausgewählt, dass jetzt im Winter einmal Gießen pro Woche ausreicht.