Das meiste Gemüse ist nun abgeerntet - egal ob im Garten oder im Hochbeet auf der Terrasse. Deshalb empfiehlt unser SWR4-Gartenexperte Volker Kugel: Säen Sie jetzt Feldsalat aus!

Vorteilhaft im Gemüsebeet

Feldsalat ist als Nachfolger im Sommergemüse-Beet unproblematisch, weil er mit keiner der üblichen Gemüsearten botanisch verwandt ist. Sie können ihn also bedenkenlos ins Beet aussäen, ohne auf die sogenannten Kulturfolgen achten zu müssen, die normalerweise wichtig sind, um Pflanzenkrankheiten vorzubeugen und den Boden nicht zu einseitig auszuzehren. Ein weiterer Vorteil: Die von den Vorkulturen im Bett noch vorhandenen Nährstoffe reichen dem Feldsalat weitgehend aus. Er braucht, wenn überhaupt, nicht mehr viel zusätzliche Düngung. Bekommt er zu viel Düngung und damit Stickstoff, wächst er sehr schnell und wird anfällig für den Mehltaupilz.

Wie geht es praktisch mit dem Aussäen?

Der Feldsalat liebt Sonne und einen lehmigen Gartenboden! Gesät wird in Doppelreihen mit 8 cm Abstand. Lassen Sie zwischen diesen Doppelreihen etwa 15 cm Platz. Die Samen keimen nach etwa drei Wochen - dann werden die Sämlinge auf einen Abstand von 5 - 7 cm in der Reihe vereinzelt. Ganz wichtig: In den ersten 3 Wochen bis zur Keimung darf die Saat niemals austrocknen! Das ist gerade bei warmem Frühherbstwetter eine echte Aufgabe. Es ist deshalb nützlich, den Salat mit einen Gemüsevlies abzudecken, um die Verdunstung zu bremsen.

Feldsalat ernten picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Gut zu wissen: Feldsalat sollte nur etwa einen halben Zentimeter tief gesät werden, denn er ist ein sogenannter Lichtkeimer. Wird dieser zu tief in die Erde gebracht, dann keimt er nur sehr zögerlich.

Diese Feldsalat-Sorten sind besonders empfehlenswert:



" Dunkelgrüner Vollherziger" ist eine alte bewährte und robuste Sorte

ist eine alte bewährte und robuste Sorte " Vit" ist sehr wüchsig und hat ganz dichte Blattrosetten

ist sehr wüchsig und hat ganz dichte Blattrosetten "Elan" wächst sehr kompakt

Alle drei Sorten sind wenig empfindlich für den Befall mit dem falschen Mehltau. Übrigens: Feldsalat ist ein ideales Gemüse auch für den Anbau im Hochbeet oder im Kasten bzw. Pflanzkübel.

Feldsalat picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der besondere Tipp

Wer jetzt Feldsalat aussät, kann idealerweise Mitte/Ende November ernten. Wenn Sie später aussäen, sollten Sie das Winterwetter im Blick haben.

Der Feldsalat selbst ist zwar sehr frosthart. Aber wenn Sie bequem ernten wollen, sollte kein Schnee auf dem Beet liegen. Sonst müssen sie im frischen Schnee nach den Salatröschen suchen. Also: Rechtzeitig bei Winterwetter ein Gemüsevlies auf das Feldsalatbett legen und gut am Rand eingraben oder beschweren. So kann dieser leckere, gesunde Wintersalat bei jedem Wetter geerntet werden.

Der Feldsalat bleibt im Winter stehen, schließlich wollen wir ihn ernten. Imago Imago/Manfred Ruckszio -