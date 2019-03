Gartentipp Den Frühling im Pflanzenkübel

Der besondere Tipp

Wenn Sie die Kübel Mitte Mai für den Sommer neu bepflanzen, dann müssen Sie die Blumenzwiebeln von Tulpen, Narzissen und Hyazinthen keineswegs in den Kompost werfen! Nehmen Sie die Zwiebeln heraus und befreien sie von der Erde, dann legen Sie sie in eine Holzkiste und decken sie mit Zeitungspapier ab. Bewahren Sie die Kiste an einem trockenen Platz auf, in der Garage oder in ihrem Gartenschuppen. Das welkende Laub der Blumenzwiebeln bitte nicht abschneiden! Es muss ganz einziehen, damit die Kraft wieder in die Zwiebel gelangt - für eine kräftige Blüte im nächsten Jahr.

Ab Ende September/Anfang Oktober kommen die Zwiebeln dann raus ins Beet oder können wieder in Kästen und Kübel gepflanzt werden – für eine tolle Frühjahrsblüte im nächsten Jahr!