Selber machen Drei tolle Tipps für den Valentinstag

"Das Herz ist immer noch der Klassiker", sagt Julia Bürkle-Gröninger. Den blumigen Liebesbeweis kann man nach den Tipps der Fachfrau auf zwei Arten in diese Form bringen. Julia Bürkle-Gröninger schlägt dafür einmal den leicht zu bestückenden Steckschaum vor. Wer etwas mehr Fingerfertigkeit und Zeit hat, dem sei das "Draht-Herz" der Floristmeisterin empfohlen, das auch als hängende Dekoration viel hermacht und sich anschließend sogar trocknen lässt. Etwas moderner sind Sie mit einem üppigen Blumengesteck in einem Glaszylinder am Valentinstag dabei. Darin machen sich alle Arten von Frühlingsblumen sehr gut, wenn Sie mögen dürfen für diesen Anlass auch Rosen in die Vase!