Fruchtige Schmand-Schnitten

Bitte beachten: Den Teig nur so lange wie nötig und nicht zu intensiv kneten, sonst wird er brüchig und lässt sich nur schwer verarbeiten. Sollte der Teig sehr weich sein, legt man ihn kurz in den Kühlschrank.

Fruchtbelag:

Pfirsiche schälen, in Schnitze schneiden, diese in eine verschließbare Dose geben.

Wein mit Zitronensaft und wenig Zucker aufkochen, über die Schnitze gießen, abdecken und rund 10 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen, die Flüssigkeit auffangen!

Aprikosen waschen, auch in Schnitze schneiden, Johannisbeeren waschen und von den Rispen zupfen.

Auf der ausgekühlten Schmandplatte die Obstschnitze gut gemischt verteilen, darauf dann die Johannisbeeren dekorativ platzieren.

Tortenguss nach Packungsanleitung zubereiten, als Flüssigkeit den aufgefangenen Wein verwenden, mit Wasser auf die benötigte Menge strecken. Den Guss gleichmäßig auf den Früchten verteilen.