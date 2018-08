Dinnete, Blootz, Hitze- oder einfach Flammkuchen? Nennen Sie dieses Gebäck so, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist , denn alle funktionieren nach einem Rezept: Unten Hefeteig, oben ein Belag mit dem, was der Garten gerade hergibt. Traditionell eher pikant zubereitet, verrät Harry Ulrich hier auch seine süße Variante. So passt der Flammkuchen nicht nur zu Bier oder Wein, er hat auch das Potential für den Kaffeetisch.

Einkaufsliste:

Zubereitung:

Backblech mit Backpapier auslegen.

Hefeteig:

Mehl in eine Schüssel geben, eine Vertiefung formen, darin die Hefe mit wenig Milch aufschlämmen. Dann die restliche Milch zugeben und alles verkneten. Sobald der Teig etwas fest geworden ist, die Butter unterkneten.

Mein Spezialtipp:

Wird der Teig zu fest und lässt sich kaum kneten, arbeiten Sie noch etwas Milch ein. Im umgekehrten Fall geben Sie vorsichtig noch Mehl dazu.

Den geschmeidigen, homogenen Teig nur wenige Minuten ruhen lassen, dann zu einem passenden Rechteck für das vorbereitete Backblech auswellen. Dabei die Arbeitsfläche immer wieder mehlen, damit der Teig nicht anklebt. Die Teigplatte auf das Blech legen und bis in die Ecken drücken.

Bitte beachten:

Nach diesem Rezept wird der Hefeteig sehr dick. Wenn das nicht Ihr Geschmack ist, halbieren Sie einfach die angegebenen Mengen, die Backzeit verkürzt sich dadurch um ca. 5 Minuten. Anderer Vorschlag: Sie halbieren den Teig und backen gleich beide Varianten.

Backofen vorheizen.

Pikanter Belag:

Am Hokkaido den Strunk abschneiden und den Kürbis teilen. Fasern und Kerne mit einem Löffel ausschaben, Kürbis dann in Spalten schneiden. (Diese evtl. schälen, beim Hokkaido aber kein Muss). Birne vierteln, entkernen, auch in Spalten, die Zwiebeln und Lauchzwiebeln in Ringe schneiden.

Schmand mit Salatkräutermischung, Salz und Pfeffer verrühren, auf dem Hefeteig verstreichen. Kürbisspalten auflegen, Zwiebeln, Birnen und letztlich die Speckwürfel darauf verteilen. Mit den Käsesorten bestreuen, Flammkuchen dann wie angegeben backen. Danach nur kurz abkühlen lassen, evtl. noch sparsam nachsalzen und gleich servieren.

Süßer Belag:

Mascarpone mit Sahne und Zimtzucker mischen, auf dem Hefeteig verteilen. Darauf das Apfelmus verstreichen. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, dann in Spalten schneiden. Apfelspalten mit Zitronensaft in eine verschließbare Dose geben und kräftig schütteln, so bekommen alle Apfelstückchen etwas vom Zitronensaft ab. Dann auf das Apfelmus legen.

Nougat schmelzen, in die Spritztüte füllen und die Äpfel beliebig (Gitteroptik macht sich super!) dekorieren. Pistazien und Mandelplättchen aufstreuen, Flammkuchen wie genannt backen. Danach kurz auskühlen lassen und noch lauwarm servieren.