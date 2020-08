Die Feige kann man in vielen Regionen in Baden-Württemberg nicht nur im Kübel halten, sondern auch ins Freie auspflanzen, sagt SWR4-Gartenexperte Volker Kugel…

Wo im Land kann man Feigenbäume auspflanzen und auf Früchte hoffen?

Das Auspflanzen von Feigenbäumen im Garten hat Erfolg bis in mittlere Höhenlagen von etwa 500 Metern über dem Meeresspiegel. Alles, was darüber ist, ist sehr stark vom jeweiligen Kleinklima abhängig. Auf den Höhen der Schwäbischen Alb oder des Schwarzwaldes würde ich vom Anbau abraten. Dort kann man Feigen als Kübelpflanzen halten und sie in der kalten Jahreszeit in ein frostfreies Überwinterungsquartier verfrachten.

Ein zarter Setzling - die Feige Getty Images Ghetty Images / Foto Drazen Lovric

Wo im Garten ist der ideale Platz für ein Feigenbäumchen?

Eigentlich überall, wo es warm und sonnig ist. Je wärmer, desto besser! Wichtig ist aber, dass der Standort geschützt ist vor der Morgensonne.

Die bringt im Sommer zwar schon früh Wärme – aber in den Wintermonaten kann genau das problematisch sein: Wenn der Boden gefroren ist, trocknet die Morgensonne das Holz aus. Die Pflanze bekommt dann "Durst" und dann gibt es frostbedingt keinen Wassernachschub. Am allerbesten wäre ein Platz in einer Gebäudeecke, vor Ostwind und Morgensonne geschützt. Idealerweise noch vor Natursteinen, die tagsüber die Wärme speichern und nachts wieder abgeben.

Wenig Säure, viel Ballaststoffe - Feigen sind gesund Getty Images Ghetty Images

Was sollte man in puncto Boden beachten - Feigen kommen ja aus dem Mittelmeerraum mit eher kargen Böden?

Das ist das Schöne an den Feigen: An den Boden stellen sie keine großen Ansprüche! Ein normaler Gartenboden, lehmig oder auch mit viel Humus eignet sich gut. Allerdings sollte man beim Pflanzen eine Drainage aus Lava oder Ziegelsplitt mit einbauen, denn "nasse Füße" - sprich Staunässe - vertragen die Feigen gar nicht.

Die Früchte müssen am Baum ausreifen... Getty Images Ghetty Images / Foto Grigory Fedyukovich;

Man hört immer wieder, dass manche Feigenbäume auch nach mehreren Jahren noch keine Früchte tragen. Woran liegt das?

Das ist tatsächlich eine häufige Frage! Es hängt ganz von der gekauften Pflanze ab: Feigenbäumchen, die von Pflanzen aus dem Mittelmeerraum abstammen, werden bei uns höchstwahrscheinlich keine Früchte tragen. In ihrer Ursprungsregion leben nämlich bestimmte, spezialisierte Insekten, die für die Befruchtung der Blüten sorgen: Eine ganz spezielle Art von Wespen, die es nördlich der Alpen nicht gibt und deshalb wird es in diesen Fällen einfach nichts mit der Feigenernte! Das, was an diesen "original Mittelmeer-Feigen" aussieht wie ein Fruchtansatz, sind in Wirklichkeit grüne, etwa 1,5 cm große Blüten! Und weil sie eben nicht befruchtet werden können, werden sie schnell gelb und fallen ab.

Die Frucht ist erntereif, was bei uns nur in langen und warmen Sommern passiert. Getty Images Ghetty Images

Wir brauchen also Sorten, die für unsere Gärten geeignet sind und richtig tolle Früchte tragen. Welche sind empfehlenswert?

Grundsätzlich: Alle Feigensorten, die es im Gartencenter oder in der Baumschule bei uns zu kaufen gibt, sind selbstbefruchtend, d.h. sie brauchen weder dieses besondere Insekt aus dem Mittelmeerraum zur Befruchtung - und auch keine zweite Pflanze!

Die Sorte 'Brown Turkey' ist sehr gut und übrigens auch schon recht weit verbreitet. Sie ist sehr frosthart und bildet richtig schöne, große violette Früchte. Die gibt’s übrigens sogar zweimal im Jahr – im Juli und im Oktober.

ist sehr gut und übrigens auch schon recht weit verbreitet. Sie ist sehr frosthart und bildet richtig schöne, große violette Früchte. Die gibt’s übrigens sogar zweimal im Jahr – im Juli und im Oktober. 'Nero' hat kleinere dunkel-violette Früchte, die sehr süß schmecken, und trägt im Herbst ab September.

hat kleinere dunkel-violette Früchte, die sehr süß schmecken, und trägt im Herbst ab September. Und dann darf 'Violetta' nicht fehlen - die auch "Bayernfeige" genannt wird. Diese Züchtung aus Veitshöchheim ähnelt der 'Brown Turkey', nur mit etwas kleineren Früchten – aber dafür einem Riesenertrag.

Eine Feige der Sorte "Brown Turkey" picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa / Michael Warren

Muss man ein Feigenbäumchen zurückschneiden?

Viele Feigensorten wachsen ziemlich stark, mit bis zu 50 cm Zuwachs im Jahr. Ab dem zweiten oder dritten Standjahr sollten Sie mit der Schere eingreifen: Im Frühjahr werden die Triebe des Vorjahres zu zwei Dritteln zurückgeschnitten und eventuell trockenes Holz entfernt. Das fördert die Verzweigung der Pflanze und - natürlich auch ganz wichtig - die Fruchtbildung.