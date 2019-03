Alle edlen Disteln wollen in der vollen Sonne wachsen. Der Boden sollten trocken und durchlässig sein und nicht zu Staunässe neigen. Die Edeldisteln brauchen nur wenig Dünger oder Kompost, denn sie sind sehr genügsam. Die stachligen Disteln haben genau genommen Dornen - an den Blatträndern, manchmal sogar an den Blüten und den Stängeln. So schützen sich die Pflanzen ganz clever vor dem Gefressenwerden.

Kombinieren Sie Edeldisteln im Staudenbeet mit gelben Sonnenstauden - also mit Sonnenhut, Sonnenbraut, Schafgarbe und verschiedenen Wolfsmilch–Arten. So werden die Edeldisteln zu Begleitpflanzen, die mit ihrem eigenwilligen Aussehen schöne Kontraste ins Beet bringen. Der zweite ideale Einsatzbereich sind so genannte Präriebeete oder Steppenbeete an sehr trockenen Standorten, wie zum Beispiel Dachbegrünungen. Zusammen mit Gräsern, wie dem Reitgras, dem Federgras und weiteren trockenheitsverträglichen Stauden, wie der Katzenminze, den Fetthennen oder den Brandkraut können dauerhafte Pflanzungen an sehr schwierigen Standorten entstehen, die auch für Insekten und Vögel reichlich Nahrung bieten.