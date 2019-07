Digitalisierung in der Landwirtschaft Wenn der Traktor zum Büro wird

"Landwirtschaft mit Herz und Drohne" - unter diesem Motto beschäftigt sich das Bundeslandwirtschaftsministerium auf der Grünen Woche mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft und im Weinbau. Zwar haben viele noch ein romantisches Bild vom Bauernhof, doch die Landwirtschaft gehört zu den führenden Wirtschaftsbereichen, was Digitalisierung und Automatisierung angeht.

Man muss nicht nach Kalifornien reisen, um sich ein Bild vom autonomen Fahren zu machen, sondern eigentlich nur auf den nächsten Acker. Wie den von Stefan Bohlender, Landwirt in Steinweiler in der Südpfalz. Sein grün-gelber Traktor mit der angehängten Pflanzenschutzspritze hält auf dem Weizenfeld alleine die Spur.

Der 39-Jährige mit grauem Kapuzenpulli tippt derweil auf ein Tablet in der Fahrerkabine. Das zeigt per GPS an, ob die 125-PS-Maschine richtig fährt - auf fünf Zentimeter genau. "So kann ich mich umdrehen, schauen, ob Düsen funktionieren, und außerdem mit Geschäftspartnern telefonieren. Das sind alles Dinge, mit denen das Leben einfacher wird", meint der Landwirt.