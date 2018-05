Gartentipp: Taglilien Furioses Farbenmeer für Faule

Es gibt Tagliliensorten in den unterschiedlichsten Farben: Die 8 bis 10 cm großen Blüten können gelb, rot, rosa oder weiß sein. Viele Taglilien sind zweifarbig, zum Beispiel rot mit gelbem Schlund. Am schönsten wirken Taglilien in Gruppen. Wer der Pflanze zusätzlich etwas Gutes tun will, kann einmalig im Jahr eine kräftige Düngergabe von 60 Gramm organisch–mineralischem Volldünger pro Quadratmeter ausbringen.