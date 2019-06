Gartentipp Diese Pflanzen trotzen Hitze und Trockenheit

Die Sommer bei uns werden tendenziell immer wärmer. Gleichzeitig gibt es vermehrt trockene Phasen. Ohne regelmäßiges Gießen kommen viele unserer Gartenpflanzen nicht über die Runden. Der Tipp von SWR4 Gartenexperte Volker Kugel: Passen Sie Ihre Pflanzbeete nach und nach dem veränderten Klima an – mit besonders hitze- und trockenheitsverträglichen Pflanzen.

Es gibt besondere Merkmale, an denen man das erkennen kann: Wenn die Blätter z.B. grau und filzig oder behaart sind, so wie bei der Katzenminze. Oder wenn sie lang, schmal und fest sind wie zum Beispiel beim Rosmarin. Hier hat es die Pflanze geschafft, ihre Verdunstung auf ein Minimum zu reduzieren. Eine andere "Taktik" der Pflanzen ist die Fähigkeit der Wasserspeicherung. Dann sind die Blätter dick und prall, mit einer festen Außenhaut - wie beim Sedum, der "Fetthenne". Sie schafft es mit einem Wasservorrat in den Blättern Trockenzeiten zu überbrücken.