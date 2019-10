Wer mehrmals im Jahr seine Rosen zum Blühen bringen will, der muss zur Schere greifen. Aber wann und wie muss geschnitten werden? Unser Experte Volker Kugel verrät es.

Ein Rückschnitt, also das Entfernen verwelkter Blüten und zu lang geratener Triebe, ist nur sinnvoll bei öfter blühenden Rosen – also denen, die in einer Saison mehrmals Blüten bilden. Dazu gehören Beetrosen, Edelrosen und öfter blühende Strauchrosen. Unnötig ist ein Rückschnitt bei allen Wildrosen und den einmal blühenden Strauchrosen, denn da kommen ja keine Blüten mehr nach.

Dauer 3:00 min Rosen schneiden - aber richtig! SWR4 Gartenexperte Volker Kugel erklärt, wie der Rosenschnitt zum Erfolg wird.

Wann wird geschnitten?

Da man nicht jede einzelne Blüte, die verwelkt, nachschneiden kann, ist es am praktischsten, ein Rosenbeet in zwei bis drei "Etappen" zurückzuschneiden. Am besten dann, wenn die Rosen alle Blütenblätter verloren haben. Jetzt Ende Juni ist ein idealer Zeitpunkt.

Warum wird überhaupt zurückgeschnitten?

Der Rückschnitt kurz nach dem Abblühen soll die Pflanze dazu anregen, möglichst schnell wieder neue Triebe zu bilden. Die werden dann nach etwa vier Wochen erneut Blütenknospen ausbilden. In der Natur erscheinen diese neuen Triebe übrigens ganz von selbst. Allerdings erst relativ spät und weit oben am Trieb - immer am dritten oder vierten Auge unter der abgeblühten Blüte. Diese Rosen verlieren dann schnell ihren kompakten Wuchs.

Was versteht man eigentlich unter "Augen" bei der Rose?

Die sogenannten Augen der Rose, das sind austriebfähige junge Knospen in den Blattachseln. Wer sich die Blätter an einem längeren Trieb genau anschaut, kann in fast jeder Blattachsel einen kleinen erhabenen Punkt erkennen. Nur hier können neue Triebe entstehen. Der neue Trieb wird genau in die Richtung wachsen, in die er zeigt. Durch den richtigen Schnitt kann man also die künftige Wuchsform der Rose beeinflussen.

Die richtige Stelle für den Schnitt

Man kann die verwelkten Blüten quasi "naturbelassen" nur auf das dritte Auge (von oben gezählt) zurückschneiden. Das macht die Natur aber wie gesagt auch selbst, es dauert eben zwei bis drei Wochen länger als ohne Schnitt.

Wenn wir aber weiter unten zurückschneiden – zum Beispiel vier Blätter nach unten abzählen und dann auf das 5. Auge abschneiden -, reizen wir die Pflanze dazu an, schneller einen kräftigeren Austrieb zu erzeugen. Sie bildet dann nach etwa vier Wochen einen kräftigen Trieb mit einer oder auch mehreren Blütenknospen. Schon ab der sechsten Woche nach dem Rückschnitt blüht sie dann zum zweiten Mal.

Volker Kugels besonderer Tipp

In besonders schönen Jahren kann ein optimaler Rückschnitt dazu führen, dass es bei den Rosen sogar drei Blühphasen gibt. Die können bis Ende Oktober dauern! Aber natürlich kann das Ganze nur funktionieren, wenn die Pflanze auch die Kraft hat, immer neue Blüten zu bilden! Deshalb sollte man beim Rückschnitt mit einer Düngung von etwa 50 Gramm organisch-mineralischem Volldünger nachhelfen.

Der richtige Winkel ist wichtig

Der Schnitt sollte idealerweise schräg erfolgen - idealerweise in einem Winkel von etwa 45 Grad Neigung, damit Wasser gut ablaufen kann. Das Auge darf beim Schnitt nicht verletzt werden. Der Idealabstand beträgt 4 bis 5 mm über dem Auge. Ganz wichtig: Lassen Sie keinesfalls 2 bis 3 cm überstehen, denn dann entstehen hässliche Stummel, die eintrocknen und anfällig für Pilzinfektionen sind!