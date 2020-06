per Mail teilen

Es summt und schwirrt in den Gärten. Und da darf auch ein kleiner Glücksbringer nicht fehlen: Der Marienkäfer. Unser SWR4-Gartenexperte weiß, was wir tun können, um ihm zu helfen.

Marienkäfer haben genau das auf ihrem Speiseplan, was uns Hobbygärtnern eher lästig ist: Sie haben einen fast unstillbaren Hunger auf Blattläuse. Ein einziges Marienkäferchen vertilgt in seinem etwa einjährigen Leben bis zu 1.000 Blattläuse. Den größten Blattlausappetit hat übrigens die rot-schwarze, etwa 4 Zentimeter große Larve. Die vertilgt in nur wenigen Wochen bis zu 600 Blattläuse.

Marienkäfer sind nicht nur schön, sondern auch hilfreich: Sie vertilgen die Blattläuse. dpa Bildfunk Picture Alliance

So helfen Sie dem Marienkäfer

Erwachsene Marienkäfer brauchen einen Platz zum Überwintern. Sie suchen gerne Schutz unter der Rinde von Bäumen, unter Steinen oder auch in den Ritzen von Holzbalken.

Sie können ihnen also helfen, wenn Sie im Garten nicht ganz peinlich sauber aufräumen. Lassen Sie doch zum Beispiel irgendwo in einer Ecke einen kleinen Haufen mit Holzresten, Steinen und Ästen liegen. Das freut die Marienkäfer (und übrigens auch Igel, Wildbienen und andere Tiere).

Marienkäfer fliegen zum Überwintern auch gerne in Gartenhäuser, Schuppen und Garagen. Machen Sie also diese Nebengebäude nicht hermetisch dicht, sondern lassen irgendwo noch einen kleinen Zugang frei. Am besten oben, damit sich keine anderen, vierbeinigen "Gäste" einnisten.

Marienkäfern beim Überwintern helfen: Mit Holzresten oder im Schuppen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Gut zu wissen: Erschrecken Sie nicht, wenn im Spätherbst die Tiere manchmal auch an Wohnungsfenstern auftauchen, und zwar in großen Mengen: Sie sind einfach auf der Suche nach einem warmen Plätzchen. In die Wohnung lassen sollten Sie die kleinen Käferchen allerdings nicht.

Der besondere Tipp: Um den Marienkäfern das Überleben zu sichern, sollten Sie möglichst bei der Bekämpfung von Blattläusen auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten. Auch Hausmittel wie Spiritus oder Essig sind nicht unbedingt hilfreich. Falls die Blattläuse doch mal überhandnehmen, gibt es sehr wirkungsvolle biologische Mittel, wie zum Beispiel auf Basis von Kaliseife. So können die Probleme schnell gelöst und die Marienkäfer sowie andere Nützlinge geschont werden. Im Gartencenter an der Pflanzenschutztheke gibt es Kaliseifenprodukte unterschiedlicher Anbieter. Diese sind für Insekten ungefährlich und als Pflanzenschutzmittel geprüft und zugelassen.

