Das SWR4 Backrezept zum Dahinschmelzen Eis-Gugelhupf mit Rosinen

Der Experte bei SWR4

Joachim Habiger

SWR4 Backexperte Joachim Habiger ist Konditor, Koch und Fachlehrer für Patisserie und Zuckerartistik. Mit der Kunst am Kuchen war er wiederholt bei Wettbewerben sehr erfolgreich, in seinem Bildungszentrum in Fellbach schult er Back-Profis in dieser Fingerfertigkeit.