Das neue Backrezept Pariser Brioche mit Mandeltopping

Teig: Die Zutaten zunächst mit einem Drittel der Buttermenge (am besten in der Küchenmaschine) verkneten. Dabei auf niederer Stufe beginnen, bis sich eine teigähnliche Struktur zeigt. Dann restliche Butter zugeben und weiterhin kneten, es muss ein glatter und weicher Teig entstehen, der sich leicht von der Schüssel löst. Nicht ungeduldig werden, das kann gut 15 Minuten dauern! Den Teig dann aus der Schüssel auf die gemehlte Arbeitsplatte geben und etwa eine Viertelstunde ruhen lassen.

So entsteht die Brioche:

Teig auf eine Länge von zirka 25 Zentimeter rollen. In die vorbereitete Form legen, mit einem Küchentuch abdecken und so rund 40 Minuten bei Zimmertemperatur garen lassen.