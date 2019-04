Das neue Backrezept Mürbeteighasen mit Nougatfüllung

So entstehen die Häschen: Auf der Hälfte der Häschen die Füllung gleichmäßig aufspritzen. Dann auf jedes Häschen ein zweites auflegen, so entstehen die "Doppelkekse". Diese kurz in den Kühlschrank legen, damit die Füllung fest wird.

Dekoration:

Kuchenglasur in eine Schüssel geben und im Wasserbad auflösen. Jedes gefüllte Häschen an den Hüften fassen, dann oben und unten leicht in die Glasur stippen. Danach immer am Schüsselrand abstreifen, so gibt's keine Schlieren!

Die Häschen auf ein Backpapier legen und noch mit der Kuchenglasur verzieren. Dazu eine Messerspitze kurz in die Glasur tunken und jedem Häschen zwei "Augenpunkte" spritzen. Darauf platziert man die Zuckeraugen, die damit prima halten. Für die Nase bringt man einen größeren Schoko-Punkt auf und dann verpasst man jedem Häschen noch einen flotten Bart.