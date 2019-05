Das aktuelle Backrezept Rhabarberkuchen im Glas

Rhabarbereinlage: Rhabarber putzen, schälen, in ca. 1 cm große Stückchen schneiden und mit dem Zucker mischen. Dann abgedeckt wie angegeben ziehen lassen. Die marinierten Rhabarberstückchen etwa 1 cm hoch in die Gläser füllen. Restlichen Rhabarber für später aufbewahren!

Kuchenmasse:

Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Eier trennen. Das gesamte Eiweiß noch zur Seite stellen, die Dotter (ca. 60 g) nach und nach in die Buttermasse einarbeiten. Nüsse, Mehl, Schokolade und Backpulver sehr gut mischen und unter ständigem Rühren zugeben. Letztlich das Eiweiß (ca. 90 g) mit Zucker und Salz zu steifem Schnee schlagen und löffelweise vorsichtig unterheben.

Die Masse auf den Rhabarberstückchen in den Gläsern verteilen, das klappt prima, wenn man dazu den Spritzbeutel mit Lochtülle nutzt. Mit etwa einem Esslöffel des zurückgestellten Rhabarbers bedecken. Der Erfahrung nach ist dann immer noch Rhabarber übrig, dieser macht sich nachher gut in der Deko!

Die Gläser auf ein Backblech stellen und die Kuchen wie genannt backen.