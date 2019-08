Das aktuelle Backrezept Erdbeertarte mit Blüten-Topping

Mein Spezialtipps: Für eine einheitliche Teigstärke: Den Teig zwischen zwei Metallleisten legen, beide jeweils 3 mm hoch und im Abstand so, dass Ihr Wellholz gleichzeitig auf beiden Leisten aufliegt. Wenn Sie nun über die Leisten rollen, wird der Mürbeteig auf eine exakt einheitliche Höhe gedrückt. Für das Auslegen der Tarte-Form: Ausgewellte Mürbeteigplatte auf das Wellholz ziehen, über der Backform abrollen und dann in der Form andrücken. Danach das Wellholz ringsum über den Rand der Tarte-Form führen, so "rollt" man den überstehenden Mürbeteig einfach weg.

So geht das Blindbacken:

Backpapier auf den Mürbeteig legen, ein paar Löcher einstechen. Darauf die Hülsenfrüchte verteilen und die Tarte wie genannt backen. Nach ca. 10 Minuten Backzeit ist der Mürbeteig so stabil, dass man die Hülsenfrüchte samt dem Backpapier herausnehmen kann. Dann die Tarte noch weitere 10 Minuten backen,

Der Trick:

"Blindbacken" ist immer dann nützlich, wenn man eine Teighülle füllen, die Füllung (hier: Erdbeercreme) aber nicht mitbacken will. Damit der Mürbeteig beim Backen trotzdem in Form bleibt, also z.B. der Kuchenrand nicht zusammensackt, überlistet man ihn mit einer "Pseudo-Füllung". Ideal dafür sind Hülsenfrüchte, die man nach der Hälfte der Backzeit aus der Form nimmt und dann immer wieder fürs Blindbacken verwenden kann.