Dampfnudeln mit Weinschaumsoße

Die Fastenzeit hat auch ihre schönen Seiten. Wenn man schon auf Schokolade und andere Süßigkeiten verzichtet, so hält die Fastenküche doch die ein oder andere Gaumenfreude parat. Dazu gehören auch Dampfnudeln.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Rezeptautor/Rezeptautorin: Jörg Ilzhöfer, SWR4 Kochexperte

Für den Teig:

500 g Mehl (Typ 405)

20 g Frischhefe

360 ml lauwarme Milch

2 Eier

100 g Butter (zimmerwarm)

60 g Zucker

2 Prisen Salz

Abrieb von Zitrone



Für die Pfanne

100 g Butter

300 ml Milch

4 EL Zucker

1 TL Salz

Für die Weinschaumsoße:

5 Eier

80 g Zucker

0,2L Weißwein

0,1L Eierlikör

Vanillestange

Zitrone

Die Dampfnudel

Das Mehl in eine Schüssel geben. Die Frischhefe zerkleinern und in eine Mulde geben. Von der angegeben Menge Milch drei Esslöffel abnehmen und ganz leicht erwärmen. Die Hefe darin auflösen. Etwas Zucker dazugeben und mit Mehl bestäuben. Alles verrühren. Die angesetzte Hefe zirka 15 Minuten gehen lassen. Dabei die Schüssel mit einem Tuch abdecken.

Danach alle weiteren Zutaten wie Eier, Butter, Salz, Zucker, Zitronenabrieb zugeben und zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten.

Den Hefeteig kann man gut 10 Minuten lang (zum Beispiel mit einer Küchenmaschine) kneten.

Wieder mit einem Tuch abdecken und nochmals eine Stunde gehen lassen. Es reicht, den Teig einfach in der Küche stehen zu lassen. Also nicht an einem "warmen Ort", wie in der Nähe einer Heizung oder ähnlichem. Das kann der Hefe leicht zu warm werden und sie geht zu schnell oder fängt sogar an zu gären.

Tipp: Die Faustregel besagt, dass Hefeteig dann gut gegangen ist, wenn er das doppelte Volumen hat. Geben Sie dem Teig Zeit, denn damit wird er immer feinporiger.

Wenn der Teig das doppelte Volumen erreicht hat, einmal kräftig durchschlagen. Die Konsistenz ist dann noch leicht klebrig und um den Teig jetzt in Kugeln zu teilen, die Hände mit Mehl bestäuben. Aus dem Teig gleichmäßige Kugeln formen (zirka 10 Stück) und nochmals abgedeckt und ungefähr 15 Minuten gehen lassen.

In der Zwischenzeit in einer großen Pfanne mit hohem Rand oder einem Bräter die Milch mit Butter, Zucker und Salz gut verrühren und einmal aufkochen lassen. In diese Milch-Butter-Mischung werden die aufgegangenen Kugeln jetzt dicht nebeneinander gesetzt.

Mit einem Topfdeckel verschließen und nun bei mittlerer Hitze für 20 bis 25 Minuten garen. In dieser Zeit nicht mehr öffnen!

Tipp: Nehmen Sie nach Möglichkeit einen Glasdeckel. So können Sie sehen, wie die Dampfnudeln aufgehen und wann die Flüssigkeit aufgebraucht ist.

Wenn keine Flüssigkeit mehr zwischen den Dampfnudeln zu sehen ist, sind die Dampfnudeln gar. Wer nicht in den Topf sehen kann, muss der Nase vertrauen, denn wenn die Dampfnudeln leicht nussig riechen, sind sie gar. Oft knistert es dann auch leicht vom Boden des Topfes. Sie sollten eine schöne Kruste am Boden haben, die leicht karamellisiert ist.

Die Dampfnudeln serviert man mit einer Vanillesoße, etwas Kompott oder – auch zur Fastenzeit - mit einer warmen Weinschaumcreme… der "Scho-Do-soß‘".

Eine Variante mit Eierlikör

Die Eier trennen. Die Eigelbe in eine Schlagschüssel geben und kurz anschlagen. Nun den Zucker, den Wein und den Eierlikör zugeben. Wenn gewünscht auch noch etwas Vanillemark und etwas Zitronenschalenabrieb.

Wasser in einem Topf erhitzen. Die Schlagschüssel auf den Topf setzen.

Vorsicht: Der Schüsselboden darf das Wasser nicht berühren. Die Schlagschüssel soll nur im Dampf hängen.

Hier nun gleichmäßig und möglichst schnell viel Luft mit einem Schneebesen unterschlagen. Versuchen Sie es einmal, indem sie mit dem Schneebesen eine Acht formen. So kommt die meiste Luft in die Soße.

Wenn der Schaum eine schöne hellgelbe Farbe hat und sämig vom Schneebesen tropft, ist die Weinschaumsoße perfekt.

Serviert werden die Dampfnudeln mit der noch warmen Weinschaumsoße. Ein perfektes Fastenessen!

