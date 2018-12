Weihnachts-Blüten-Tipp Christrosen müssen nicht immer weiß sein

Christrosen mit Ihren prächtigen Blüten zaubern in der dunklen Jahreszeit eine besondere Stimmung. Bisher gab es diese Winterblüher ausschließlich in Weiß. Gartenexperte Volker Kugel zeigt Ihnen auch farbige Sorten.

Bitte denken Sie daran: Alle Christrosen sind Freilandpflanzen und können nur maximal zwei bis drei Tage im beheizten Zimmer überleben. Also egal, ob solo im Topf oder als Teil eines weihnachtlichen Arrangements: Stellen Sie Ihre Christrose am besten an den Hauseingang oder auf den Balkon bzw. die Terrasse. Also dorthin, wo Sie sie vom Zimmer aus sehen können.