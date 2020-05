Hänge- oder Ampelpflanzen sind platzsparende Zimmerpflanzen, die dekorativ in jeden Haushalt passen. Sie wachsen ideal in Töpfen im Regal oder in Körben, die von der Decke hängen.

Hängepflanzen als "Wasserfälle" für das Zimmer Die Sinnblume lat. Aeschynanthus ist der persönliche Favorit von SWR4 Gartenexperte Volker Kugel. Sie bildet bis zu 60 Zentimeter lange Triebe mit dicken, fleischigen Blättern, an deren Enden rot- bis orangefarbene Röhrenblüten sitzen. Dauer 3:46 min Blumenampeln lösen Platzprobleme Hänge- oder Ampelpflanzen sind platzsparende Zimmerpflanzen, die dekorativ in jeden Haushalt passen. Sie wachsen ideal in Töpfen im Regal oder in Körben, die von der Decke hängen. Und noch mehr Tipps hat SWR4 Gartenexperte Volker Kugel. Audio herunterladen (3,3 MB | MP3) Das sieht im Idealfall wie ein grün-roter Wasserfall aus! Sie mag einen hellen Standort ohne direkte Sonne. Bei einer Zimmertemperatur von 20 bis 22 Grad wächst die Sinnblume das ganze Jahr über. Imago imago images/YAY Wichtig: Sie sollte mit kalkarmem Wasser gegossen werden – idealerweise mit Regenwasser! Besonders schön findet Kugel die "Lippenstift-Sinnblume" und hier die Sorte "Mona Lisa" in leuchtendem Lippenstift-Rot! Die Wachsblume oder Hoya hängt bis zu 80 Zentimeter herunter, andernfalls müssen wir mit der Schere eingreifen. Ihre Blätter sind sehr schmal und lang, die Pflanze bildet Luftwurzeln und das sieht dann wunderbar nach Dschungel aus. Der Clou daran sind die weißlich-gelben Blüten, die über den ganzen Sommer hinweg erscheinen. Auch die Wachsblume mag einen hellen Standort, ohne direkte Sonne und gleichmäßige Wasserversorgung. Imago imago/imagebroker Die Dreimasterblume lat. Tradescantia ist sehr beliebt. Sie hat spitz-ovale, üppige Blätter, die bei der Sorte "Variegata" sogar mehrfarbig sind. Weiße Blütchen erscheinen zwischen halb grünen, halb cremefarbigen Blättern, die sich teilweise sogar rosa färben. Das sieht richtig bunt und lebendig aus. Auch das sogenannte Zebrakraut lat. Tradescantia Zebrina ist ein hübscher mehrfarbiger Hingucker. Die Dreimasterblume hängt herunter und ist sehr pflegeleicht. Imago Nature Picture Library Ganz wichtig: Die Pflanze darf nie ganz austrocknen! Das sollte man beim Aufstellen beachten Bei Pflanzen im Regal kann es passieren, dass die schöne Pracht eines Tages nach vorn kippt, weil das Grün zu schwer wurde. Wählen Sie deshalb vorsorglich Übertöpfe mit großer Standfläche. Tipp: Legen Sie den Topf von vorne her mit einem Stückchen Holz unter. Das erschwert das Umkippen. Eine Blumenampel anbringen Wer Pflanzen in Gefäßen von der Decke hängen will, sollte unbedingt stabile, belastbare Haken verwenden, die – ganz wichtig – mit Dübeln richtig verankert sind. Für die Abhängung von der Decke gibt es Spezialgefäße im Gartencenter, die eine integrierte Schale haben, in der überschüssiges Gießwasser aufgefangen wird. So bleibt der Boden trocken. Der besondere Tipp: Weil die meisten Hängepflanzen sehr schnell wachsen und teilweise bis zu 60 Zentimeter herabhängen, müssen Sie ab und zu zur Schere greifen und sie zurückschneiden. So geht’s: Schneiden Sie etwa acht bis zehn Zentimeter lange Stücke, mit Blattknoten oben und unten. Entfernen Sie die Blätter und stecken Sie die Schnittstücke in Erde. Nach drei bis vier Wochen setzt der Steckling sein Wachstum fort. Das hat durchaus positive Nebenerscheinungen. Wie zum Beispiel bei der Wachsblume, Sinnblume oder der Dreimasterblume können wir Stecklinge aus den abgeschnittenen Trieben machen und so für Pflanzennachwuchs sorgen. Dazu werden sechs bis zehn Zentimter lange Stücke geschnitten, die oben und unten Blattknoten haben müssen, und dann werden die Stecklinge fünf Zentimeter tief in Blumenerde gesteckt. Nach ca. vier Wochen bilden sie Wurzeln und wachsen weiter. So einfach geht das!