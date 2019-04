Boden:

Ei trennen, Eiweiß zur Seite stellen, Eigelb mit Zucker, Orangenabrieb und Butter klümpchenfrei vermischen. Dann das Mehl unterarbeiten und alles zu einem homogenen Teig vermengen. Sollte der Teig zunächst noch bröselig sein, nach und nach vorsichtig vom Eiweiß zugeben, bis er schön geschmeidig ist. Den Teig etwas flach drücken und kühlen, er muss sich anschließend gut auswellen lassen.

Auf der bemehlten Arbeitsfläche daraus eine Teigplatte (Stärke ca. 4 mm) ausrollen. Den Boden der Springform auflegen und so den Kuchenboden ausstechen. Den Boden in die vorbereitete Form legen und mehrmals mit der Gabel einstüpfeln. Restlichen Teig zu einer Schnecke rollen, diese innen am Springformrand anlegen, abrollen und dann mit dem Daumen auf eine Höhe von etwa 3 – 4 cm am Formenrand andrücken.