Volker Kugel schlägt vor, nicht auf nur auf blühende Pflanzen zu setzen, sondern als Investition in die Zukunft jetzt noch Knollen von Dahlien oder Begonien in den Boden zu bringen.

Welche Pflanzen können Mitte Mai als Knollen gesetzt werden?

Das klappt mit großer Sicherheit bei Dahlien, Gladiolen und Begonien. Diese sehr kälteempfindlichen Pflanzen gibt es zu 5. oder 10. im Beutel verpackt in den Gartencentern zu kaufen – Am besten gleich los und dann nichts wie raus damit in den Garten oder in den Pflanzkübel!

So pflanzen Sie Dahlien

Dahlien wachsen aus fingerdicken Wurzelknollen. Die gibt es in Packungen zu 5 oder 10 Stück zu kaufen - in Sägemehl gelegt, damit sie trocken bleiben.

Besondere Bodenansprüche stellen die Dahlien nicht,

Die Pflanzen freuen sich über einen Platz in der vollen Sonne.

Es gibt Hunderte von Dahliensorten und viele verschiedene Blütenfarben und -formen. Mein Favorit: Ich liebe die sogenannten Mignon-Dahlien. Das sind Sorten, die nur etwa 30-50 cm hoch werden und in der Regel nicht angebunden werden müssen. Eine tolle Sorte ist "Roxy"mit leuchtend violetten Blüten.

Eine kleine Hummel labt sich an einer Dahlie der Sorte "Roxy" dpa Bildfunk picture-alliance / dpa; Foto: Matthias Hiekel

So pflanzen Sie Gladiolen

Die Knollen der Gladiole sind flach und rund und haben einen Durchmesser von etwa 6 - 8 cm.

"Ausgewachsen" werden Gladiolen bis zu einem Meter hoch und brauchen deshalb guten Halt in der Erde, damit sie ab August so richtig blühen können.

Auch Gladiolen lieben volle Sonne und brauchen einen guten tiefgründigen Gartenboden.

Buntes Gladiolenfeld in Vaihingen/Enz dpa Bildfunk picture alliance / Christine Koenig

So pflanzen Sie Begonien

Knollenbegonien werden nur etwa 30-35 cm hoch, haben sattgrüne, fleischige Blätter und blühen in leuchtenden Farben: Gelb, Weiss, Rot oder Orange.

Die rundlichen Knollen haben auf einer Seite eine eingesunkene Mitte. Ganz wichtig fürs Einpflanzen: Diese "eingedellte" Seite muss unbedingt nach oben zeigen!

Diese Knollen dürfen nicht tief in die Erde: 3 bis 4 cm genügen.

Knollenbegonien sind nicht unbedingt Sonnenkinder – sie mögen halbschattige Lagen und einen gleichmäßig feuchten humosen Boden.

Die Blüten der Korallenbegonie, einer Hängebegonie. dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel/C. Stenner

Wie sieht es mit Düngung und Pflege aus?

Sollen Dahlien, Gladiolen und Knollenbegonien üppig blühen, dann brauchen Sie eine gute Humusversorgung und eine zusätzliche Düngung. Durch das recht späte Auspflanzen der Knollen stellt sich übrigens ein toller Effekt ein: Die Pflanzen blühen zwei bis drei Wochen später als fertig kultivierte Exemplare - und damit erfreuen sie uns im Herbst entsprechend länger mit ihren schönen Farben!

Gladiolenknollen der Sorte "Praha". dpa Bildfunk picture alliance/imageBROKER

Was passiert im Winter mit den Knollen?

Im November muss man die Knollen dieser drei Arten wieder aus dem Boden nehmen. Man befreit sie zunächst von Erde. Dann werden sie in ein Holzkistchen gelegt, mit Zeitungspapier zugedeckt und dunkel – zum Beispiel in Keller oder Garage - frostfrei überwintert.