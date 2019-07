Beerentorte mit Joghurtsahne

Ran an die süßen Früchtchen! Alles, was der Beerengarten derzeit hergibt, passt nämlich prima in eine sommerliche Torte. Joachim Feinauer bringt dafür das Obst mit Joghurt und Sahne zusammen, das verspricht einen Genuss, der sofort auf der Zunge zergeht. Sein fruchtiges Schichtwerk krönt der SWR4 Backexperte mit vielen Schokostreuseln, für die Böden nutzt er ein Rezept aus Omas Backbuch. So ist die Beerentorte für Augen und Gaumen eine gelungene Überraschung!