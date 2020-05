Bananenkuchen mit Schokostückchen

1-2-3-Mürbeteig: Puderzucker, Butter und Mehl in einer Schüssel gut durchkneten. Den Teig anschließend in Frischhaltefolie einpacken und 30 Minuten kühlen.

Warum heißt der Mürbeteig so? Der Name 1-2-3-Mürbeteig leitet sich aus den Mengenanteilen der Zutaten ab. Das Rezept geht von einem Teil Zucker (hier 40 g Puderzucker), zwei Teilen Fett (80 g Butter) und drei Teilen Mehl (120 g) aus. Dieser Teig gelingt normalerweise immer und eignet sich außer für dünne Mürbeteigböden auch für Plätzchen und Teegebäck.

Den Mürbeteig-Boden in die Springform einlegen und mit Preiselbeer-Konfitüre bestreichen. Außen einen kleinen Rand freilassen. Einen halben Zentimeter mit Sandmasse auffüllen.

Die Bananen in 3 cm dicke Stücke schneiden, mit Zitronensaft bestreichen. Diese Stücke in zwei Reihen ringförmig in der Springform verteilen und anschließend mit der restlichen Sandmasse auffüllen, zum Schluss glattstreichen. 40 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.