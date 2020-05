per Mail teilen

Nach den Eisheiligen kann die Bepflanzung von Balkon und Terrasse auch mit empfindlichen Gewächsen starten. Volker Kugel stellt uns "Blue Honey", die Balkonpflanze des Jahres, vor.

Der blaue Salbei

"Blue Honey" ist ein blauer Salbei, der viel farbenprächtiger als der "gewöhnliche" Salbei ist. Die Beet- und Balkonpflanze hat tiefblaue Blüten und bildet etwa zehn Zentimeter lange Blütenrispen. Sie blühen den ganzen Sommer lang.

"Blue Honey", so sieht die Balkonpflanze des Jahres aus. SWR Die KISTE GmbH

Die Pflanze "Blue Honey" hat drei bis vier Zentimeter lange, schön grüne Blätter und gedeiht am besten, wenn sie einmal wöchentlich mit einem Volldünger gedüngt wird. Zudem ist sie ein Insektenmagnet. Im Gegensatz zu seinen "ursprünglichen" Verwandten halten die Blüten deutlich länger.

Diese Blühpflanzen passen gut zum blauen Salbei

Die Balkonpflanze "Blue Honey" wächst aufrecht und blüht blau. Also passen Pflanzen, die entweder ebenfalls aufrecht wachsen oder leicht überhängen, dazu.

Zum Beispiel ergänzen Verbenen in Weiß, Zwergpetunien in Rot oder Rosa, Zweizahn (Bidens) in leuchtendem Gelb, Zauberschnee (Chamaesyce), der auch als "Goldmarie" bekannt ist, oder das Husarenknöpfchen (Sanvitalia) hervorragend den Blumentopf.

Variation an Blumen und Farben. SWR Die KISTE GmbH

Das sollten Sie bei "Blue Honey" beachten

Dieser blaue Salbei, den Sie auch ins Beet pflanzen können, mag natürlich idealerweise volle Sonne. Zur Not verträgt er auch Halbschatten.

Bitte bedenken Sie: Vier bis fünf Stunden Sonne am Tag sollten es schon für die Pflanzen sein. Im Schatten wird es nichts mit der Blütenpracht. Gießen Sie mit Gefühl: Die Erde sollte nicht zu stark austrocknen, aber zu viel Wasser, beziehungsweise Staunässe ist schädlich!

Volker Kugel gießt unseren blauen Salbei. Staunässe sollte dabei verhindert werden. SWR Die KISTE GmbH

Auf Balkon und Terrasse insektenfreundlich unterwegs

Es ist bekannt, dass zum Beispiel manche Geranien den Insekten nichts zu bieten haben. Aber das muss kein großes Problem sein, denn es kommt bekanntlich auf die Mischung an!

Es gibt ja viele insektenfreundliche Balkonpflanzen. "Blue Honey" wie auch Verbenen, Zauberschnee, Wandelröschen, Zweizahn und viele andere gehören zum Beispiel auch dazu. Wenn Sie in Ihren Balkonkästen zwei bis drei Geranien mit zehn bis zwölf anderen, insektenfreundlichen Pflanzen kombinieren, dann haben auch Bienen und Hummeln etwas davon!

Klar ist auch, dass "gute" Balkonpflanzen von Mitte Mai bis Ende Oktober den Insekten Nahrung in Form von Nektar und Pollen bieten.

Eine anhaltende Farbpracht gibt es mit "Blue Honey" für den Balkon und die Terrasse. SWR Die KISTE GmbH

Saatmischung für die Blumenwiesen in Balkonkästen

Blumenwiesen-Saat in Balkonkästen anzusäen, ist keine so gute Idee. An sich ist eine Blumenwiese eine gute Sache, aber eher fürs Freiland. Man muss nämlich sechs bis acht Wochen warten, bis es richtig blüht.

Auf dem Balkon und der Terrasse möchte man ja doch wohl eher schon nach kurzer Zeit etwas Schönes sehen. Und die Insekten freuen sich – siehe oben – auch über die entsprechenden Balkonpflanzen.

Gartenexperte Volker Kugel SWR