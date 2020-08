Der Panoramaweg rund um Baden-Baden ist Deutschlands schönster Wanderweg 2020 in der Kategorie "Mehrtagestouren". Das ergab eine Abstimmung unter Wanderfans, wie heute bekanntgegeben wurde. Der Rundweg hatte 2004 schon einmal diese Auszeichnung erhalten.

In vier Etappen einmal rundherum um Baden-Baden, dabei den Schwarzwald und die Kurstadt von ihren schönsten Seiten zu präsentieren - dieses Konzept hatte bereits 2004 Erfolg. Damals wurde der Wanderweg in der Kategorie "Mehrtägige Wanderung" zum schönsten Wanderweg ernannt. Mit der erneuten Auszeichnung in diesem Jahr bestätigt der Rundweg seinen Ruf als Premium-Wanderweg einmal mehr.

Impressionen vom Premium-Panoramaweg rund um Baden-Baden Baden-Baden / Kur- und Tourismus GmbH

Die Highlights verteilen sich auf vier Etappen

In vier Etappen zwischen acht und 14 Kilometern präsentieren sich der Schwarzwald und Baden-Baden von ihren Sonnenseiten. Ob Kurhaus, das Neue und das Alte Schloss, der Battertfelsen, die Merkurbahn und das Wildgehege, der Geroldsauer Wasserfall oder der Rosenneuheitengarten - Natur und Genuss kommen nicht zu kurz. Alle Start- und Zielpunkte sind mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar.

Der Wanderweg ist reich an schönen Aussichten

Schöne Aussichten gibt es dabei genügend: Die "Ritterplatte" in 488 m Höhe, Engels- und Teufelskanzel und natürlich der Merkurgipfel sind die Highlights der Tour. Da kann einem schon mal die Luft wegbleiben, immerhin sind pro Etappe zwischen 200 und 400 Höhenmeter zu bewältigen.

Wir wandern für Sie SWR4 Reporter Patrick Neumann wird den frischprämierten Rundweg am Donnerstag, den 27. August testen und uns mit vielen Bildern versorgen. Schauen Sie einfach rein.

Die Zeitschrift "Wandermagazin" ruft seine Leser einmal jährlich zur Wahl von "Deutschlands schönstem Wanderweg" auf. In der Kategorie "Mehrtagestouren" standen zum Beispiel der "Bigge-Lister-Weg" oder der "Oberlausitzer Bergweg" zur Wahl. In der Kategorie "Tages- und Halbtagestouren" gewinnt mit dem "Belchensteig" ein weiterer Weg im Schwarzwald, Konkurrenten waren der "Alpsee-Rundweg" in Bayern oder die "Traumschleife Heimat" in Rheinland-Pfalz.

