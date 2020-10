Der Herbst ist da und mit ihm der erste „Neue Süße“! Und damit sind auch herzhafte Kuchen wieder sehr gefragt. Der Napfkuchen unseres SWR4-Backexperten Joachim Habiger ist mit seinem pikanten Inhalt aus Speck, Zwiebeln, Pilzen und Nüssen der ideale Begleiter zum Wein. Die vegetarische Variante mit vielerlei Gemüse schmeckt übrigens genauso gut. Kleine Raffinesse: Der im Teig verarbeitete Käse unterstreicht die würzige Note perfekt!

Zubereitungszeit: Teiggare Vorteig: 35 bis 40 Minuten

Teiggare Hefeteig: 15 Minuten

Backzeit: ca. 30 Minuten bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für den Hefegrundteig:

350 g Weizenmehl

15 g Zucker

10 g Salz

135 ml Vollmilch

25 g Hefe

Für den Hauptteig:

170 g Butter

Paprikapulver

Pfeffer

2 Eier

3 Eigelb

80 g Emmentaler (fein gerieben)

20 g Parmesan

Für die Gemüse-Einlage:

120 g Paprika

70 g Karotten

70 g Broccoli

70 g Champignons

70 g Cornichons

Für die Speck-Einlage:

150 g Speck

30 g Zwiebeln

75 g Walnüsse

75 g Pistazien

70 g Champignons

Zubereitung

Der Hefegrundteig

Weizenmehl, Zucker, und Salz trocken in einer Schüssel vermischen. In diese Mischung in der Mitte eine Vertiefung machen. Dann die Hefe vorsichtig in die erwärmte Vollmilch rühren und beides in diese Mulde geben. Nun vom Rand her einen Teil der Mehlmischung mit dem Milch-Hefe-See in der Mitte zu einer Art Teig vermischen. Man hat nun einen Rest trockene Mehlmischung und darin den zähen Vorteig. Die Schüssel mit einem Küchentuch bedecken und den Vorteig für circa 40 Minuten an einem warmen Platz gehen lassen.

Mein Spezialtipp Wenn Sie zunächst einen Vorteig herstellen, wird der Hefeteig insgesamt feinporiger und harmonischer im Geschmack.

Der Hauptteig

Die weiche Butter mit den Gewürzen glattrühren. Eier und Eigelb nach und nach dazugeben und gut schaumig rühren. Die Käsesorten miteinander vermischen und diese Mischung zu der Ei-Butter-Masse geben und glattrühren.

Danach in den Vorteig das restliche Mehl in der Schüssel kneten und die Ei-Butter-Masse gleichmäßig unter den Teig heben. Nochmals 15 Minuten an einem warmen Platz gehen lassen.

Mein Spezialtipp Die Eier nicht direkt aus dem Kühlschrank nehmen, Kälte hemmt die Vermehrung der Hefepilze.

Die Gemüse-Einlage

Das Gemüse und Cornichons in feine Würfel schneiden, alles sollte die gleiche Schnittgröße haben. Dann kurz andünsten.

Die Speck-Einlage

Speck und Zwiebeln klein würfeln und andünsten. Die Nüsse und Pistazien ebenfalls klein hacken und dazu geben. Nüsse und Pistazien immer vorsichtig mit dem Spatel unterziehen! In einer Küchenmaschine werden sie zerschlagen und lassen den Teig grau werden.

Mein Spezialtipp Sowohl die Gemüse- als auch die Speckeinlage (ohne Nüsse) sollten Sie andünsten. Rohes Gemüse verliert Wasser, das den Teig dann instabil macht.

Fertigstellung

Die jeweilige Einlage (Speck oder Gemüse) mit einem Spatel unter den Hefeteig mischen und in die gefetteten Formen füllen. Circa 30 Minuten bei 180 Grad backen.

Mein Spezialtipp Zum Backen eignen sich sowohl Kasten- als auch Gugelhupf-Formen. Damit der Kuchen schön gleichmäßig hoch wird, „klopfen“ Sie den Teig in die Form rein. Dazu die Kuchenform auf ein Geschirrtuch oder andere Unterlage stellen und mehrmals kräftig aufsetzen.

