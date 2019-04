SWR4 Gartentipp Auf diese Pflanzen stehen Insekten

Pflegetipp: Bei der Pflege des Gartens ist es wichtig, auch mal einzelne Bereiche nicht ganz so akkurat aufzuräumen! Kleine Haufen mit Pflanzenresten, Holzstücken und Schnittgut vom Sträucherschnitt sind ein idealer Unterschlupf für Kleintiere wie Igel, Käfer + Co. Manchmal nisten sogar Wildbienen in solchen bodennahen Verstecken.