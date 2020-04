Corona hat das soziale Leben lahm gelegt. Menschen, die alleine leben, müssen nun noch mehr Zeit nur mit sich selbst verbringen. Wir haben Tipps, wie Sie die Zeit alleine meistern.

Sich selbst trösten

Sie können sich zum Beispiel selbst trösten, indem Sie sich sagen, dass es bestimmt vorbei geht, dass Sie im Moment Ihr Schicksal mit vielen, vielen Menschen teilen und dass Sie es für einen guten Zweck tun. So könnten Sie sich mit einer großen Gemeinschaft innerlich verbunden und gehalten fühlen. Wir machen es füreinander. Der Verzicht wird nicht kleiner, der Schmerz aber erträglicher.

Im Kontakt bleiben oder wieder aufnehmen!

Manche Menschen reagieren auf belastende Situationen eher mit Rückzug. Folgen Sie diesem Impuls möglichst nicht zu lange. Denn gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir den Zuspruch von anderen Menschen. Nehmen Sie möglichst einmal am Tag Kontakt zu einer vertrauten Person auf.

Sie können sich auch verabreden zu einer gewissen Urzeit, dann kommt der Kontakt verlässlich zustande. Sprechen Sie aber bitte nicht nur über die neusten Todeszahlen und wie schrecklich alles ist, sonst sind Sie am Ende erst recht traurig und deprimiert.

Erzählen Sie sich lieber, was Ihnen in den letzten Tagen gelungen ist, was Sie morgen vorhaben und wie gut es tut, miteinander verbunden zu sein. Die gegenseitige Aufmunterung sollte überwiegen, ohne die Traurigkeit weg zu reden.

Mit anderen Menschen telefonieren schafft gemeinsame Momente, die Mut machen. Colourbox

Zuversicht in sich selbst entwickeln

Es ist ganz normal, wenn Sie sich immer wieder mal einsam fühlen oder traurig sind. Haben Sie Verständnis für sich und gehen Sie möglichst liebevoll mit sich um. Je weniger Sie sich gegen diese unangenehmen Gefühle wehren, desto schneller vergehen sie auch wieder.

Nehmen Sie sich auch immer wieder als ganze Person in den Blick. Da gibt es noch so viele andere Seiten in Ihnen, vielleicht eine tatkräftige, humorvolle, neugierige? Was würden Ihnen diese Seiten jetzt raten zu tun? Sie werden merken, dass Sie plötzlich auf andere Gedanken kommen und vielleicht wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen.

Bleiben Sie in Bewegung!

In jedem Fall hilft körperliche Bewegung, am besten in der Natur. Wenn es Ihnen möglich ist, planen Sie täglich einen Spaziergang ein. Es kann zu einem kleinen Ritual werden, das den Tag strukturiert. Interessant ist, ganz genau zu beobachten, was es alles zu sehen und hören gibt. Sie werden feststellen, dass Ihnen plötzlich Dinge auffallen, die Sie nie vorher zur Kenntnis genommen haben.

Körperliche Bewegung wie spazierengehen ist gut. dpa Bildfunk Picture Alliance

Berührende Herzensmomente erinnern.

Zur Aufheiterung der Stimmung können Sie sich auch an schöne und glückliche Stunden in Ihrem Leben erinnern. Herrliche Urlaube, gelungene Feste, berührende Liebesnächte - ich denke, in jedem Leben hat es diese unvergesslichen Momente gegeben.

In der Erinnerung können wir uns nochmal ganz still über dieses Glück freuen, die Szenen ganz genau vor unserm geistigen Auge ablaufen lassen wie einen Film. Das kann zum Beispiel Menschen

Dauer 0:58 min Kristina Roth: "Erinnerungen helfen durch die Leere der Gegenwart" Auch wenn man körperlich eingeschränkt ist, können Menschen Kraft aus schönen Erinnerungen schöpfen, wie zum Beispiel die Erinnerung an die eigene Hochzeit.

Mit Sprache berühren

Im Grunde brauchen wir, unabhängig vom Alter, Berührungen wie die Luft zum Atmen. Wenn wir unsere alten Eltern nicht besuchen können, dann können wir zumindest liebevoll mit ihnen sprechen. Allein schon die Worte: "Ich nehme Dich jetzt mal fest in meine beiden Arme" oder "Fühl Dich umarmt" stellen auch über Distanz eine wohltuenden Nähe her.

Dauer 1:03 min Kristina Roth: "Wir können uns mit Sprache nahe kommen" Auch wenn man sich derzeit nicht umarmen kann, so kann man mit Worten ausdrücken, dass man einen Menschen umarmt, sagt Kristina Roth. Und das schafft Nähe.

Sich besser kennen lernen und Neues wagen!

In dieser Krise werden wir auf eine außergewöhnliche Weise mit uns selbst und unserem Leben konfrontiert. Ein Spruch von Karl Valentin bringt das ganz gut auf den Punkt: "Heute geh ich mich mal besuchen, mal sehen, ob ich zuhause bin." Jetzt können wir mal bei uns zuhause sein. Auch wenn sich Ihr zuhause vielleicht erst mal leer anfühlt und Sie etwas verloren in den Räumen stehen. Jetzt stellt sich die Frage: Womit könnten Sie diese Leere füllen? Was ist Ihnen ein Herzensanliegen?

Beleben Sie ein altes Hobby von Ihnen wieder wie beispielsweise zu fotografieren. Colourbox

Ein Beispiel: Eine Klientin von mir mistete ihre Bücher aus und entdeckte darunter ein Bildband über Bäume. Sie vertiefte sich in diese Bilder, holte ihre alte Kamera wieder hervor und seither fotografiert sie wieder. Dieses Hobby hatte sie über die Jahre irgendwie aus den Augen verloren.

Hilfe suchen

Wenn Sie sich trotz aller Bemühungen tagelang traurig und einsam fühlen, Ihre Stimmung immer schlechter wird, dann scheuen Sie sich nicht, mit Ihren Freunden darüber zu sprechen. Sie können sich auch professionelle Hilfe holen. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt sprechen, rufen Sie eine Beratungsstelle an. Wichtig ist, dass Sie einen ersten Schritt tun.